Ex-Spieler des VfB Stuttgart Wie Bradley Carnell am letzten Spieltag mit dem VfB gefiebert hat

„Ich habe sehr mitgefiebert und natürlich die Daumen gedrückt“, so Carnell in einem ausführlichen Interview bei „Spox.com“ zum dramatischen Last-Minute-Sieg gegen den 1. FC Köln. „Stuttgart und der VfB sind mein Zuhause außerhalb von Südafrika geworden. Ich hatte wunderschöne fünfeinhalb Jahre beim VfB.“ In dieser Zeit spielte der gebürtige Johannesburger unter anderem mit Krassimir Balakov und Zvonimir Soldo zusammen. „Ich kann mich noch so gut erinnern, wie ich als junger Kerl nach Stuttgart zum Probetraining gekommen bin“, sagt Bradley Carnell. „Erst nach ein paar Wochen habe ich gemerkt: Hoppla, das sind ja alles Weltstars hier. Das war extrem aufregend. Ich bin dem VfB bis heute so dankbar, dass ich diese Chance bekommen habe.“