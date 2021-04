Ex-Spieler des VfB Stuttgart Union-Stürmer Leon Dajaku mit Coronavirus infiziert

Unmittelbar nach dem Spiel in Dortmund wollen sich die Berliner bis zum Abschluss der englischen Woche am Samstag gegen Werder Bremen in eine Hotel-Quarantäne begeben. Auch einem möglichen Quarantäne-Trainingslager für alle Bundesligisten steht Trainer Urs Fischer offen gegenüber: „Wir sind nach wie vor in der privilegierten Situation, unseren Beruf ausüben zu dürfen“, sagte er: „Auch wenn wir zweieinhalb Wochen in Isolation sein müssen, werden wir das gut überstehen.“