Ex-Spieler des VfB Stuttgart Fans klauen Pokal aus Lokal von Kevin Großkreutz

Der Pokal sei „im Trubel“ abhanden gekommen, bestätigte „Mit Schmackes“-Geschäftsführer Christopher Reinecke dem SID. Die Pokaldiebe kamen allerdings nicht weit. Wie die Polizei Dortmund am Mittwoch mitteilte, wurde die Kopie noch in der Stadt sichergestellt. „Die gute Nachricht: Der Pott bleibt in Dortmund“, schrieb die Polizei.