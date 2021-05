Ex-Spice Girl Mel B macht in Kurzfilm auf häusliche Gewalt aufmerksam

"Es scheint komisch zu sagen, dass ich stolz darauf bin, etwas so Brutales und Verstörendes zu zeigen", sagte die ehemalige Spice Girls-Sängerin (45) der britischen Nachrichtenagentur PA. "Aber es ist meine Mission, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, was so viele Frauen jeden Tag, jede Woche, jeden Monat ihres Lebens erleben."