Enthüllungsbuch von Bolton Trump wollte Nato angeblich mit Austritt der USA drohen

Bolton schrieb in seinem am Dienstag erschienenen Buch "The Room Where It Happened" (etwa: Der Raum, in dem es geschah), er habe Trump im Juli 2018 geraten: "Gehen Sie bis an die Linie, aber überschreiten Sie sie nicht." Trump habe ihm zu seiner geplanten Austrittsdrohung gesagt, Bündnispartner wie Deutschland erfüllten das Zwei-Prozent-Ziel der Nato nicht, zahlten Russland aber zugleich Milliarden Dollar für Energielieferungen.