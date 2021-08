Ex-Profi des VfB Stuttgart Wie Nicolas Gonzalez sich beim AC Florenz schlägt

Der Sieg war wichtig für Gonzalez – aber auch für Florenz. Die erste Partie verlor der AC beim AS Rom mit 1:3. Zur Saison 2018/19 wechselte Gonzalez in die Bundesliga zum VfB Stuttgart und unterzeichnete bei den Schwaben zunächst einen Vertrag mit einer Laufzeit bis 30. Juni 2023 – so lange hielt die Ehe allerdings nicht. Für 20 Millionen Euro ist er dann nach der vergangenen Saison zum AC Florenz gewechselt. Unvergessen in Stuttgart: In der Zweitligasaison 2019/20 war der Angreifer mit 14 Toren am direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga beteiligt. Ende November 2020 verlängerte Gonzalez seinen Vertrag mit dem VfB Stuttgart sogar bis Juni 2024. In der Bundesliga-Saison 2020/21 kam er verletzungsbedingt dann allerdings nur zu 15 Einsätzen, erzielte jedoch sechs Tore und trug somit zum Klassenverbleib des VfB bei.