Ex-Profi des VfB Stuttgart Warum Zdravko Kuzmanovic wieder in Stuttgart ist

Stuttgart - Mehr als sieben Jahre ist es inzwischen her, dass Zdravko Kuzmanovic den VfB wieder verlassen hat. Für die Rekordablöse von acht Millionen Euro war der Serbe 2009 vom AC Florenz nach Stuttgart gekommen – für 1,2 Millionen zog er nach 127 Pflichtspielen (22 Tore) Anfang 2013 zu Inter Mailand weiter. FC Basel, Udinese Calcio und FC Malaga waren die weiteren Stationen des Mittelfeldspielers, ehe nun sein Vertrag in Basel am 30. Juni ausgelaufen ist.