Ex-Profi des VfB Stuttgart Patrick Bauer auf dem Weg in die Premier League

Drei Jahre verbringt Bauer auf Madeira, dann folgt 2015 der Ruf aus England, dem gelobten Fußballland für zweikampfstarke Abwehrhünen. Er wechselt zum Zweitligisten Charlton Athletic und erlebt auch dort prägende Jahre, sportlich wie privat. Er genießt das Großstadtleben in London, lernt seine heutige Frau Gergana kennen, eine Bulgarin, und steigt mit seinem Club erst ab und dann wieder auf.

Lesen Sie hier: Die Diskussionen über die Nachwuchsarbeit des VfB

Im entscheidenden Play-off-Spiel gegen Sunderland im Mai 2019, eine Woche nach der Geburt der ersten Tochter, ist es Bauer, der vor 76 000 Zuschauern in Wembley in der Nachspielzeit das entscheidende 2:1 erzielt. „Ein unbeschreiblicher Moment“, sagt Bauer, als er beim Heimatbesuch in einem Café in Backnang sitzt und auf seinem Smartphone das Video zeigt: „Ich bekomme noch immer Gänsehaut.“ Erst das Baby, dann die Heldenrolle beim Aufstieg – „so etwas passiert nicht durch Zufall“, sagt Bauer, „ich glaube fest daran, dass mein Vater da oben im Himmel seine Finger im Spiel hatte.“

Ein eigenes Fanlied – die höchste Form der Anerkennung

Im Sommer 2019 der nächste Karriereschritt, diesmal nach Preston im Nordwesten Englands. Dass er nun in der regenreichsten Region des Landes lebt, das spielt keine Rolle, denn auch hier lernt Bauer dazu: eine neue Mentalität, die ganz anders ist als die der Londoner; und eine neue Rolle als zentraler Führungsspieler im Team der „Lilywhites“. In der abgelaufenen Saison, in der Preston nach 46 Ligaspielen Neunter wird, gehört Bauer zu den drei besten Verteidigern der Liga. Kein anderer gewinnt so viele Kopfballduelle wie der Mann, den die Fans von Charlton ehrfürchtig als „Big fucking German“ besangen und dem auch der Preston-Anhang ein eigenes Lied widmete – höchste Form der Anerkennung für jeden Inselkicker.

In dieser Woche wird der 1,92-Meter-Mann nach England zurückkehren, um sich mit seinem Team auf die neue Saison vorzubereiten. Ein Platz in den Aufstiegs-Play-offs ist das Ziel von Preston North End, das sich mit dem Traum des Innenverteidigers deckt. „Eines Tages will ich in der Premier League spielen, der besten Liga der Welt“, sagt Patrick Bauer und ist sicher, „dass dies auch geschehen wird“.