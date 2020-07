Ex-Profi des VfB Stuttgart Hansi Müller fordert Verstärkungen – und attackiert Nicolas Gonzalez

Stuttgart - Nach Ansicht von Ex-Nationalspieler Hansi Müller muss sich Aufsteiger VfB Stuttgart personell verstärken, um in der kommenden Saison der Bundesliga den Klassenverbleib zu schaffen. „Mit dem aktuellen Kader wird es ganz, ganz schwer, in der Bundesliga zu bestehen“, sagte der 62-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Vor allem vorne muss etwas passieren. Oberstes Ziel muss sein, einen Knipser zu holen. Den hat der VfB bisher nicht. Nicolas Gonzalez hat letzte Saison zwar 14 Tore gemacht, da waren aber auch einige Elfmeter dabei. Insgesamt zeigt er als argentinischer Nationalspieler nicht das, was man erwarten darf.“