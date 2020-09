„Ex on the Beach“ Stuttgarter Max Schnabel trifft wieder auf Ex-Flirt Michelle

Stuttgart - Auf seinen Ex-Partner zu treffen kann durchaus unangenehm sein. Wenn das ausgerechnet in einem vermeintlichen Single-Urlaub auf Griechenland passiert, ist Ärger nicht ausgeschlossen. Der Stuttgarter Max Schnabel sorgte im neuen RTL-Format „Ex on the Beach“ aber genau für diese Situation, als er auf seine Ex Michelle traf.