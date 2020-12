Ex-Notenbankchefin Janet Yellen Erste Frau an der Spitze des US-Finanzministeriums

An der fachlichen Qualifikation der 74-Jährigen, die im Kabinett Joe Bidens Finanzministerin werden soll, kann es nicht der leisesten Zweifel geben. Yellen hat an Eliteuniversitäten gelehrt, in Harvard, London und Berkeley. Unter Bill Clinton leitete sie den Wirtschaftsrat des Weißen Hauses. Zudem machte sie Karriere in der amerikanischen Notenbank, deren Außenstelle in San Francisco sie leitete, bevor sie 2010 Stellvertreterin des Zentralbankchefs Ben Bernanke wurde und schließlich 2014 Chairwoman.