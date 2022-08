Ex-Modern Talking-Sänger Dieter Bohlen will mit seinen Hits zurück auf die Bühne

Die Zeit ohne die Bühne sei auch schön gewesen, aber dann jucke es einen wieder, so der ehemalige Modern Talking-Sänger, der für seine Tour- und TV-Einsätze auch körperlich gute Voraussetzungen mitbringen dürfte. "Die Wahrheit bei mir ist wirklich, dass ich fast zu viel Sport mache. Es gibt Tage, an denen ich vier bis fünf Stunden etwas für mich mache. Joggen, Schwimmen, Krafttraining, Dehnen, Tennis etc.", sagte der 68-Jährige.