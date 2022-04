Ex-Mitarbeiter von AMG Dieb schrammt am Knast vorbei

Ein Leben lang hoch verschuldet

Die 397 174 Euro, schätzte der Verteidiger Zlatko Prtenjaca, könne sein Mandant im ganzen Leben nicht mehr zurückzahlen. Das Auto des Vaters zweier Schulkinder war zum Zeitpunkt der Gerichtsverhandlung bereits zwangsversteigert worden und zwei Konten wurden ihm auch gepfändet. Der Schaden, so der der Verteidiger in seinem Plädoyer, höre sich zwar hoch an, sei für die Firma jedoch keine große Nummer. AMG habe es knapp drei Jahre lang nicht für nötig befunden, Forderungen an seinen Mandanten zu stellen. „Für die Firma ist das ein Klacks, weil die machen Milliardengewinne und werden auch so bewertet“, stellte der Anwalt fest. Die Folgen für seinen jetzt verurteilten Mandanten, der den Offenbarungseid leisten musste, seien weitaus schlimmer. Deshalb plädierte der Verteidiger auf ein Jahr und zehn Monate, ausgesetzt zur Bewährung.