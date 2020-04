Ex-Marbacher moderiert ZDF-Sondersendungen Auch „Mr. Corona“ spürt die Sehnsucht nach Normalität

Marbach/Mainz - Wer am Mittwochabend um halb Acht das ZDF einschaltet, kommt an ihm nicht vorbei: Marcus Niehaves, der Redaktionsleiter des Wirtschaftsmagazines WISO, moderiert wie so oft in den vergangenen Tagen und Wochen eine Sondersendung zum Thema Corona. In seiner Heimatstadt Marbach, wo Niehaves das Abitur gemacht hat und noch heute seine Eltern leben, wird der 45-Jährige von einigen schon „Mister Corona“ genannt. Ein Titel, der dem Journalisten auch schon zu Ohren gekommen ist. „Ich könnte mir schönere vorstellen, aber ich bin in der Tat das Corona-Gesicht des ZDF“, sagt er und lacht. Seit dem 12. März hat Niehaves 15 Spezialsendungen moderiert, die längste Sendung dauerte 75 Minuten. Zwischen vier und sechs Millionen Zuschauer hatten die Sendungen. Das Interesse ist ungebrochen groß, weiß er. „Sicher ist vieles mittlerweile Alltag geworden – so schlimm das klingt, aber das gibt uns in der Redaktion auch die Möglichkeit, in der Berichterstattung in die Tiefe zu gehen.“