Ex-Kapitän des VfB Stuttgart Serdar Tasci – so sieht der Ex-VfB-Star seine Zukunft

„Ich halte mich nach wie vor fit und fühle mich gut. Ich kann mir vorstellen, noch drei, vier Jahre auf hohem Niveau zu spielen“, sagt der 33-Jährige. Im August 2013 hat der Abwehrspieler den VfB verlassen, wechselte zu Spartak Moskau, war kurzzeitig an den FC Bayern ausgeliehen und zuletzt bei Basaksehir in der Türkei aktiv. In dieser Saison ist Tasci aber ohne Vertrag geblieben. An ein Karriereende denkt er aber noch nicht.