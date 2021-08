Ex-Kapitän des VfB Stuttgart Die Zukunftspläne des Gonzalo Castro

Denn für Castro soll noch lange nicht Schluss sein. „Ein, zwei Jährchen würde ich schon noch gerne kicken“, sagte Castro, der sich aktuell mit einem persönlichen Trainer fit hält. Noch wartet er auf das richtige Angebot. Castro würde gerne in der Bundesliga bleiben, die zweite Liga schließt er aus. Auch das Ausland kommt in Frage – „aber nichts Exotisches“. Die Familie, die im Rheinland heimisch geworden ist, braucht kein Abenteuer mehr. Spanien, die Heimat seiner Eltern, reizt Castro aber nach wie vor. Auf Grund der Coronakrise stecken die Vereine dort aber in noch größeren finanziellen Zwängen als in Deutschland, was ein kurzfristiges Engagement immer unwahrscheinlicher macht. Ende des Monats schließt das Transferfenster, „und beim FC Barcelona würde ich nur die Zehn nehmen, sonst komme ich nicht“, scherzte Castro.