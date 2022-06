Ex-Kapitän des VfB Stuttgart Christian Gentner verlängert beim FC Luzern

Abschluss im Manager-Kurs des DFB

Dennoch geht es weiter für Christian Gentner in der Schweiz. Denn der Mittelfeldspieler hat jetzt seinen ursprünglichen Einjahresvertrag um eine weitere Saison verlängert. „Ich bin mit dem Wechsel in die Schweiz bewusst ein wenig aus dem öffentlichen Fokus rausgegangen. Privat weiß ich das sehr zu schätzen“, sagt Gentner zu seinem Schweiz-Engagement – und bereitet parallel bereits die Zeit nach der aktiven Karriere vor. So hat er unlängst den neu geschaffenen Kurs „Management im Profifußball“ des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) als einer von 14 Teilnehmern an der Seite von Marcel Schäfer (VfL Wolfsburg) und Stefan Kießling (Bayer Leverkusen) erfolgreich abgeschlossen.