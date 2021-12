Ex-Kanzlerkandidat Laschet wäre gerne NRW-Ministerpräsident geblieben

"Irgendeiner macht eine blöde Bemerkung"

Auf die Frage, was denn bei dem später in einem Video über die sozialen Medien verbreiteten Vorfall in Erftstadt so lustig gewesen sei, sagte Laschet: "Irgendeiner macht eine blöde Bemerkung, es lohnt nicht, darüber zu reden." Am Ende habe er die Niederlage bei der Bundestagswahl ganz gut weggesteckt. "Das Leben geht weiter".