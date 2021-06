Ex-Familienministerin SPD-Spitzenfrau Giffey verliert Doktortitel

Der Universitäts-Entscheidung gehen jahrelange Diskussionen um den Doktortitel, den sie in Politikwissenschaft erworben hatte, voraus. Im Oktober 2019 hatte die FU Giffey wegen Mängeln in ihrer Dissertation eine Rüge erteilt, ihr aber den Titel nicht entzogen. Nach Kritik an diesem Verfahren kündigte die FU eine erneute Prüfung durch ein neues Gremium an. Die Rüge sei aufgehoben worden, weil kein minderschwerer Fall vorliege, teilte die Hochschule am Donnerstag mit.

Ein zweites Prüfgremium kam vielmehr zu dem Schluss, "dass die Gutachterin und der Gutachter sowie die weiteren Mitglieder der Promotionskommission im Promotionsverfahren getäuscht worden sind". Giffey habe mindestens mit bedingtem Vorsatz gehandelt. Die Arbeit genüge "nicht den Anforderungen an die Gute Wissenschaftliche Praxis".

Ihre Bewerbung für Berlin bleibt bestehen

Im Wahlkampf tourte Giffey, die früher Bürgermeisterin von Neukölln war, schon durch Unternehmen, besuchte Taxistände oder eine Teestube. "Berlin ist und bleibt für mich eine Herzenssache", ist von der SPD-Spitzenkandidatin wiederholt zu hören. Auch ihre Parteifreunde lassen erkennen, dass sie hinter ihr stehen, bescheinigen ihr Konsequenz und Geradlinigkeit. Aus der AfD sind dagegen Rücktrittsforderungen zu hören. "Wer trickst und täuscht, kann nicht Regierende Bürgermeisterin werden! Berlin ist keine Resterampe für gescheiterte Bundespolitiker", teilte der wissenschaftspolitische Sprecher der AfD-Abgeordnetenhausfraktion, Martin Trefzer, mit. Die CDU kritisierte die FU mit Blick auf das erste Prüfverfahren und spricht von "Verdacht der Vetternwirtschaft".

Ob Giffey Schaden nimmt, wird sich bei dem Wähler-Votum im Herbst zeigen. "Nur die Berlinerinnen und Berliner werden entscheiden, wem sie das Rote Rathaus zutrauen", sagte der Co-Landesvorsitzende der SPD, Raed Saleh.

