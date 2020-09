Ex-Drogenboss "El Chapo": Revision gegen lebenslange Haftstrafe

Die Jury hatte "El Chapo" in einem der größten Drogenprozesse der amerikanischen Geschichte in allen zehn Anklagepunkten für schuldig befunden - darunter Beteiligung an einer Verbrecherorganisation, Herstellung und internationale Verbreitung von Kokain und Heroin sowie Geldwäsche und Schusswaffengebrauch. "El Chapo" wurde zu lebenslanger Haft plus 30 Jahren verurteilt.