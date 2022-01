Ex-Daimler-Chef Dieter Zetsche hat offenbar einen neuen Job

Zetsche lenkte 13 Jahre die Geschicke des Autobauers

Nach Angaben des Magazins kündigte der SPAC Kensington Capital Acquisition Corp IV an, bei einem Börsengang an der New Yorker Börse 200 Millionen Dollar (176 Millionen Euro) einsammeln zu wollen. Damit solle dann ein Unternehmen aus dem Automotive-Bereich übernommen werden.