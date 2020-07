Ex-Beatle wird 80 Ringo feiert online

Starr und McCartney sind die beiden letzten Überlebenden der „Fab Four“, die die Pop-Geschichte revolutionierten und deren Werk bis heute viele Musiker beeinflußt. John Lennon wurde 1989 in New York von einem geistig verwirrten Attentäter erschossen, George Harrison starb 2001 an Krebs.

Die Beatles stellten zahlreiche Rekorde auf – etwa die meisten verkauften Platten, die meisten Nr.1-Singles, die meisten Nr.1-Alben oder die meisten Platin-Auszeichnungen. Im April 1964 gelang es ihnen sogar, die ersten fünf Plätze der „Billboard Hot 100“ zu belegen – mit „Can’t Buy Me Love“, „Twist and Shout“, „She Loves You“, „I Want to Hold Your Hand“ und „Please Please Me“. Insgesamt verkaufte die Band mehr als eine Milliarde Tonträger.