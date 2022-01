Ex-Basketball-Superstar Nowitzki schließt Trainerjob aus: "Nicht in meinen Plänen"

"Coaching ist nicht in meinen Plänen. Es könnte Spaß machen, mit den Jungs individuell zu arbeiten, aber Team-Coaching ist das Letzte, was ich machen will. Ehrlich gesagt. Dastehen, Reden halten, die Spieler zu motivieren ... Ich habe kaum die Geduld mit meinen Kindern", sagte der Würzburger in Dallas. Alle weiteren Optionen seien aber auf dem Tisch. Nowitzki, der mit seiner Familie weiterhin in Texas lebt, fungiert derzeit als Berater seines Clubs.