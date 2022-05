Ex-Ballettchef Igor Zelensky Beziehung mit einer Tochter Putins?

Wäre die gesamte Situation nicht so dramatisch und maßlos traurig, könnte man Igor Zelensky, dem ehemaligen Direktor des Bayerischen Staatsballetts, fast so etwas wie schwarzen Humor bescheinigen. Denn die Gründe für den Rücktritt des Russen, den dieser just am Tag verkündete, als die Welt entsetzt auf die Verbrechen von Butscha schaute, erscheinen nach Recherchen des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ und des russischen Online-Portals „Meduza“ in neuem Licht. Demnach hat der mit einer ehemaligen russischen Tänzerin verheiratete Zelensky eine Beziehung zu Katerina Wladimirowna Tichonowa, einer der Töchter des russischen Präsidenten, und soll der Vater einer Enkeltochter Putins sein. Gemeinsam mit anderen Medien hat „Meduza“ eine rege Reisetätigkeit von Tichonowa und Zelensky zwischen Moskau und München recherchiert.