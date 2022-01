Ex-AfD-Abgeordneter Uwe Witt Deshalb ist die Zentrumspartei wieder im Bundestag vertreten

Der Generalsekretär der Zentrumspartei ist „hocherfreut“

Der Generalsekretär der Deutschen Zentrumspartei, Christian Otte, begrüßte den Beitritt: „Die Deutsche Zentrumspartei ist hocherfreut, seit 1957 endlich wieder einen Bundestagsabgeordneten in den eigenen Reihen begrüßen zu dürfen“, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung vom Dienstag. „Wir freuen uns, dass mit Uwe Witt ein christlich-sozialer und auf dem Boden der Demokratie verwurzelter Abgeordneter den Weg zu uns gefunden hat. Mit seiner Erfahrung sowohl im arbeits- und sozialpolitischen Bereich, wie auch in anderen politisch relevanten Bereichen, wird er unser Profil und unsere Programmatik schärfen.“