Ex-Abwehrspieler des VfB Stuttgart Jürgen Klopp schwärmt nach Premier-League-Debüt von Nathaniel Phillips

Auch Klopp („Er ist ein brillanter Kerl, ein kluger Kerl, intelligent, alles.“) war mehr als zufrieden mit seinem bisherigen Ersatzmann, den er für die Champions League gar nicht gemeldet hatte. „Wie wir verteidigen. Nat Phillips, wow“, schwärmte der Coach, „er war selbstbewusst, hat geliefert und ein wirklich gutes Spiel hingelegt. Ich könnte nicht zufriedener sein.“ Vor der Partie habe er Phillips gefragt, ob er nervös sei. „Er sagte nein“, erzählte Klopp, „Ich meinte zu ihm: „Ich wär’s.“

Auch gegen Manchester City wieder im Team?

Vor der Saison war ein erneuter Wechsel noch ein Thema und beinahe schon beschlossene Sache gewesen, denn Phillips weiß, dass er nun in einem Alter ist, in dem Einsätze in einem Nachwuchsteam keinen Sinn mehr ergeben. Er blieb letztlich bei den Reds, stellte sich hinten an und wartete auf seine Chance, die nun kam. Und die Phillips bestätigt hat. „Ich wollte nichts Kompliziertes versuchen. Ich habe es wirklich genossen, es war ein harter Kampf, vor allem in der Luft. Aber ich würde sagen, das ist gerade eine Stärke von mir. Nach dem heutigen Abend bin ich sicher, dass ich auf diesem Level mithalten kann“, sagte der 23-Jährige, der zuvor nur in einer Partie im FA-Cup für Liverpools Erste gespielt hatte und sich nun weitere Erfahrungen wie jene vom Samstagabend erhofft. Vielleicht schon am kommenden Wochenende? Dann tritt der FC Liverpool bei Manchester City an. Carragher meinte: „Phillips hat sich auf jeden Fall erfolgreich ins Schaufenster gestellt.“

Und auch in Stuttgart werden sie genau hinschauen, wie es mit Nathaniel Phillips weiter geht.