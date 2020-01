Ewige Tabelle Kreisliga B VfR Großbottwar peilt sein 1000. Tor an

Marbach - M

it dem Aufstieg des GSV Höpfigheim

im Sommer in die Kreisliga A hat die Kreisliga B Enz-Murr ihr Zugpferd verloren – führt der GSV doch die genau 100 Mannschaften umfassende ewige Tabelle dieser Spielklasse mit 74 Punkten vor dem TSV Ludwigsburg an. Was sich dahinter so tut bei den Vereinen aus unserem Verbreitungsgebiet, zeigt die halbjährliche Übersicht: GSV Pleidelsheim II



15. Platz | Vorjahr: 15. Platz | 1017 Punkte

In den Rückspiegel muss der GSV Pleidelsheim II gucken, obwohl er in der Hinrunde 15 Punkte sammelte, womit er insgesamt auf 1017 B-Liga-Zähler kommt. Doch der B3-Ligist SV Poppenweiler rückt dem GSV II in der ewigen Tabelle der Ludwigsburger Staffeln auf die Pelle. Er verkürzte den Rückstand auf vier Punkte. Es wird also wohl den 300. B-Liga-Sieg der Pleidelsheimer brauchen, um Platz 15 zu verteidigen – sechs weitere Siege fehlen dazu. Bejubeln durfte Pleidelsheim hingegen bereits sein 1500. Tor in dieser Spielklasse. Dominik Enderle war beim 7:3-Sieg beim FC Steinheim der Schütze dieses Tores. Inzwischen steht der GSV II bei 1510:1382 Treffern und 292:297 Siegen bei 135 Unentschieden. Der Rückstand auf den TV Aldingen beträgt 115 Punkte.