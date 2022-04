Ewige Tabelle der Fußball-Bundesliga VfB Stuttgart setzt zum Sprung auf Platz vier an

Tief im Kampf gegen den Abstieg steckend, hat der VfB Stuttgart gegenwärtig nur Eines im Sinn: In dieser Spielzeit noch möglichst viele Punkte zu sammeln, um am Ende nicht zum dritten Mal binnen sechs Jahren den Gang in die Zweitklassigkeit antreten zu müssen. Sechs Punkte sollten schon noch zusammen kommen, um am Ende wenigstens die Relegation zu erreichen.