Events in Marbach Vereine strotzen vor Tatendrang

Urgesteine bei Festival

Komplett im Zentrum wird die Musik bei einem Open-Air-Festival des Jugendhauses stehen, das Leiter Georg Stenkamp für das Wochenende am 3. und 4. Juni ankündigte. Eher ruhigere Töne würden dabei am Freitagabend angeschlagen, ehe es am Samstag richtig zur Sache gehen soll. „Das wird dann auch etwas lauter werden“, sagte Stenkamp, der zugleich versicherte, dass gegen 22 Uhr der Stecker gezogen werde. Zu den Bands, die auf dem Festival des planet-x für Stimmung sorgen wollen, gehören unter anderem die Marbacher Urgesteine Die Siffer.

Marbacher Meile kehrt zurück

Leben in die Schillerstadt, wenn auch in anderer Form, würde die Marbacher Meile bringen. Zwei Jahre musste das Event wegen der Pandemie gecancelt worden, am 30. April soll aber wieder für einen guten Zweck gejoggt und gerannt werden, erklärte Pastor Matthias Kapp von der Evangelisch-methodistischen Kirchengemeinde.

Neues Konzept

In völlig neuem Gewand könnte der nächste Neubürgerempfang abgehalten werden. Beate Fähnle von der Stadtverwaltung präsentierte das Konzept, das bei den rund 25 Teilnehmern der Online-Konferenz gut ankam. Demnach könnten sich die Vereine bei diesem Event am 16. Juli entweder in ihren eigenem Domizil oder etwas gebündelter zum Beispiel auf dem Burgplatz präsentieren und auch Aktionen für die Besucher anbieten. Die Verwaltung würde einen Stadtplan mit den Standorten drucken lassen und den Bürgern aushändigen.

Viel zu feiern in Rielingshausen

Comeback

Die Festsaison fiel im Prinzip zwei Jahre lang aus. Das Rielingshäuser Bürgerfest soll heuer am 22. und 23. Juli aber über die Bühne gehen. Zumal ein Jubiläum anstehe, wie Ortsvorsteher Jens Knittel sagte: Die Eingemeindung nach Marbach vor 50 Jahren.

Programm

Deshalb wird rund um das Bürgerfest auch besonders viel geboten sein. Am 15. Juli ist eine Matinee samt Gesprächsrunde mit Zeitzeugen, die zur Eingemeindung aus dem Nähkästchen plaudern können. Am 17. Juli folgt eine Vernissage zu einer Ausstellung mit Zeitdokumenten in der Kelter. Dort findet in der folgenden Woche auch ein Bildhauersymposium statt, ehe das Bürgerfest steigt. Abgerundet werden die Feierlichkeiten am 24. mit einer Finissage, bei der die Werke der Bildhauer zu sehen sein werden.