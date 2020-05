Events in Marbach Kultur in der Starre

Ob der Schlosskeller dann aber wie bisher als Veranstaltungsort möglich sein wird? Melanie Salzer hat da große Zweifel. Der Luftaustausch sei zu gering. Überhaupt brauche es bauliche Veränderungen. „Die Anlage ist beispielsweise nicht mehr aktuell.“ Dennoch halte sie den Keller für einen unverzichtbaren Veranstaltungsort in der Innenstadt, so ihr Plädoyer für Investitionen in das unterirdische Marbacher Schmuckstück. In der Sitzung blickte Salzer auch auf das Jahr 2019 zurück. Insgesamt 56 städtische Kultur- beziehungsweise Kooperationsveranstaltungen haben stattgefunden, davon waren elf Kinotage, sechs Ausstellungen und acht Kooperationsveranstaltungen. Durch die Kommune finanziell gefördert wurden die Marbacher Theaterfestspiele und die Nachtschicht Kunst, an der erstmals auch die Museen in der Stadt mitgemacht haben. Große Projekte waren der Pop-up-Friseursalon, der im Juli mit seinen „Geschichten unter der Haube“ in Marbach auf dem Marktplatz haltgemacht hatte und das Kunstprojekt „Der Marbach“, das im Rahmen des Produktionskunst-Festivals „Drehmoment“ der KulturRegion Stuttgart stattfand.