Eventlocation für Steinheim Gastronom will Kultur und Feste in die Stadt bringen

Steinheim - Lange Zeit hat Monika Jaag in ihrem Tanzstudio in der Steinheimer Bahnhofstraße 5 jüngeren und älteren Schülern gezeigt, wie man sich im Takt zu Musik bewegt. Vor rund zwei Jahren ist sie dann nach Marbach in die Rielingshäuser Straße 11 umgezogen, um dort ihr Können weiterzugeben. Es kann aber gut sein, dass in ihrem alten Domizil in der Urmenschstadt bald auch wieder das Tanzbein geschwungen wird. In den Räumlichkeiten im zweiten Obergeschoss soll nämlich eine so genannte Eventlocation angesiedelt werden, die für Veranstaltungen jeglicher Couleur offenstehen soll – unter anderem auch für Salsa-Angebote, wie der künftige Betreiber Giulio Caramanno erzählt.