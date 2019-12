Event in Höpfigheim abgesagt Wind verhindert Weihnachtsmarkt

Steinheim-Höpfigheim - Es ist einer der schönsten Weihnachtsmärkte der Region. Umso größer wird nun die Enttäuschung bei allen Fans des Events in Höpfigheim sein. Die Veranstaltung, die an diesem Samstag, 14. Dezember, von 14 bis 22 Uhr im bezaubernden Schlosshof über die Bühne gehen sollte, musste am Morgen kurzfristig abgesagt werden. Der heftige Wind machte den Organisatoren um den Ortsvorsteher Roland Heck einen Strich durch die Rechnung. „Der Markt kann nicht stattfinden“, sagte Heck kurz vor 9 Uhr am Telefon. „Uns fliegen hier die Pavillons um die Ohren“, fügte er hinzu. Teilweise seien die Stände mit bis zu 150 Kilogramm schweren Gewichten beschwert worden. Doch auch das habe nicht geholfen. Aus Gründen der Sicherheit musste deshalb die Reißleine gezogen werden. Eine Verlegung auf den Sonntag sei auch nicht möglich, bedauerte Heck. Für das Event benötige man eine Umleitung und man habe für den Sonntag keine entsprechende verkehrsrechtliche Genehmigung. Die Beschicker wollen sich aber noch beraten, ob vielleicht eine Verschiebung auf ein anderes Wochenende möglich wäre – falls es in die Zeit nach Weihnachten fallen würde, dann womöglich eben unter dem Label Wintermarkt.