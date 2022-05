Event im Bottwartal Schräge Auftritte bei Wein-Wander-Genuss

Entspannt sitzt Marius Loy an diesem sonnigen Sonntag gegen 13.15 Uhr auf einer Bank im Innenhof von Schlossgut Hohenbeilstein. Eben hat der württembergische Vizemeister im Poetry Slam seinen ersten von vier Auftritten hingelegt. Ob er in dem eher beschaulichen Umfeld gut ankam? Ja, findet Loy, er habe sich jedenfalls wohlgefühlt. „Ab 40 Leuten traut man sich zu lachen, heißt es – das ist hier schon ein etwas anderes Format als bei Poetry-Slam-Wettbewerben“, erklärt der Unterhaltungskünstler aus Esslingen, der mit Headset und Verstärkergerät des Schlossguts an die Tische herantrat und so seine Pointen in einer „Direktsituation“ zündete.