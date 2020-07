Event der WG Marbach und zwei anderen Weingütern Steillagen-Weine dort genießen, wo sie wachsen

Es weht ein laues Lüftchen am Dienstagvormittag auf der Felsenkanzel in Neckarweihingen, von vielen auch „Bergstirne“ genannt. Die Bäume am Waldrand rascheln, der Platz daneben lädt zum Rasten und Genießen ein. Nicht nur wegen der grandiosen Aussicht – direkt unterhalb des Geländes fließt der Neckar –, sondern auch, weil sich nebenan die Steillagen aneinander reihen und man sich mit der Natur verbunden fühlt. Auf diesem Platz, zu dem Annette Fiss und Heidrun Entenmann von der WG Marbach sowie Dennis Bühler und Silvia Kleinle-Bühler vom Poppenweiler Weingut Kleinle und Christian Kopp vom Weinbau Kopp in Neckarweihingen eingeladen haben, soll am kommenden Sonntag, 2. August, erstmals das gemeinsame Event „Steile Ludwigsburger – Weingenuss mit Weitsicht“ stattfinden. Ludwigsburger Steillagenweine können an diesem Tag dort genossen werden, wo sie gewachsen sind. Zusammen schenken die drei Weinproduzenten ihre Produkte in der schönen Kulturlandschaft der terrassierten Steillagen aus. Zur Stärkung gibt es schwäbisches Fingerfood.