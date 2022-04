Evangelos Sbonias muss gehen SGV Freiberg entlässt seinen Trainer

Drei Unentschieden in Folge, dazu jetzt am Wochenende der Verlust der Tabellenführung in der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg: Die Vereinsführung des SGV Freiberg sieht damit das Ziel, erstmals in der Klubgeschichte in die Regionalliga Südwest aufzusteigen, offenbar gefährdet. Am Sonntag gegen 13 Uhr gab der SGV daher bekannt, seinen Trainer Evangelos Sbonias mit sofortiger Wirkung freigestellt zu haben.