Evangelische Kirchengemeinde Pleidelsheim Mit Gottvertrauen neue Brücken bauen

Von August an Spanisch-Sprachunterricht

Indes lodert die Freude auf die nahe Zukunft und die Chance, in Peru auch ganz andere Persönlichkeitsanteile bedienen zu können, bereits kräftig in den Herzen der Eltern. „Wir sind gespannt, wie die deutsche Gemeinde in Lima funktioniert und welche Bedeutung sie für die Gesellschaft vor Ort haben kann – auch auf die Zukunft hin“, sagt Pfarrer Hartmann. In einer Stadt, die einerseits als wichtigstes Industrie- und Handelszentrum Perus gilt und wo andererseits rund ein Viertel aller Peruaner in Elendsvierteln lebt, wollen die Hartmanns auch kulturelle Brückenbauer sein. „Denn es gibt inzwischen viele Mischehen“. Doch die beiden haben weitere ambitionierte Ziele: „Wir wollen schauen, was wir mit unserer Arbeit für die Menschen in Lima tun können, möchten ein Teil von ihnen sein und unsere Kraft und Ideen einbringen, um miteinander die Christuskirche zu gestalten“, betont Tabea Hartmann, die gemeinsam mit ihrem Mann aus mehreren Bewerbern für das Amt ausgewählt wurde. Damit die Verständigung klappt, wird das Paar bereits von August an Spanisch-Sprachunterricht erhalten, um sich dann mit „offenem Herzen darauf einzulassen, dass man auch völlig anders als in Deutschland leben kann“.