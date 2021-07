Evangelische Jugendhilfe Hochdorf Der Kontakt zu den Kindern ist trotz Pandemie nie abgerissen

Für die Angebote habe man natürlich auch Hygienekonzepte erarbeitet und die Kinder etwa beim Essen und während der Lernzeiten in kleinere Gruppen aufgeteilt. Auch Masken seien mittlerweile ein alltägliches Accessoire. Wobei Obele hier festgestellt hat: „Manchmal erschwert es natürlich die Arbeit, wenn Eltern und Kinder die Mimik schlechter erkennen können.“ Und es sei auch nicht leicht, auf die Abstandsregel zu verweisen, wenn ein Kind einfach traurig sei und in den Arm genommen werden wolle.

Es darf nicht an den Familien gespart werden

Kinder seien in der Pandemie leider lange vergessen worden. „Es war auch richtig, zuerst an die Älteren zu denken. Kinder haben einen guten Schutzmantel und gehen nicht gleich ein, wenn soziale Kontakte ausbleiben“, betont Obele. Aber viele Familien, die finanziell nicht so gut aufgestellt oder sozial eingebunden sind, seien in der Versenkung verschwunden: „Ich hoffe, die Folgen werden nicht so dramatisch, wie es sich manchmal anfühlt.“ Obele hofft, dass die Politik die richtigen Schlüsse zieht und trotz sinkender Steuereinnahmen nicht bei den Familien spare. „Das wäre fatal“, meint Claudia Obele. die noch einen Rat an die Politik hat: „Es sollte jetzt nicht nur darum gehen, dass Kindern den Schulstoff möglichst schnell aufholen. Wenn man Kinder in ihrer psychosozialen Situation unterstützt, klappt das von ganz allein viel leichter.“