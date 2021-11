Ev. Kirchengemeinde in Pleidelsheim Junger Gipfelstürmer gibt den Takt vor

Auch Moritz Feuerstein ficht das nicht an. Er ist, erzählt er, durch seine Großeltern früh zur Musik gekommen – beide sangen selbst in einem Chor. Was er denn an katholischen und an evangelischen Gottesdiensten schätze, fragte ihn die Pfarrerin der Mauritiusgemeinde beim Gottesdienst zu seiner Einführung. Im Katholischen, so Feuersteins Antwort, gebe es viel mehr Rituale und zeichenhafte Handlungen, so Feuerstein. Und er schätze diese vertrauten festen liturgischen Traditionen der katholischen Gottesdienste. Dort wisse er, was ihn erwarte. Das gebe ihm Halt, selbst im fremdsprachigen Ausland. In der evangelischen Kirche wiederum sei alles etwas lebendiger, freier und das eröffne ihm mehr Handlungsspielraum, den er auch sehr schätze.