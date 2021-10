Ev. Kirchengemeinde Benningen Eine leidenschaftliche Gestalterin

Kompetente Begleitung von Veränderungsprozessen

„Benningen ist eine tolle Gemeinde und äußerst vielfältig“, sinniert die Pfarrerin über das, was sie zurücklässt. Gleichermaßen tatendurstig blickt sie in die Zukunft. Denn die leidenschaftliche Lehrende, die nicht nur in der Vikars-Ausbildung tätig, sondern auch 15 Jahre lang in der Unterweissacher Missionsschule als Dozentin freigestellt war, wo sie die Ausbildung des Diakonen-Nachwuchses maßgeblich mitgestaltete, will ihr gebündeltes Wissen und die Erfahrungen zweier komplett verschiedener Aufgabenbereiche in ihre neue Funktion hineintragen. Gabler, die auch sechs Jahre lang Vorsitzende des theologischen Ausschusses in der Landessynode war, weiß: Ausbildung ist immer im Wandel. Das betrifft nicht nur die Frage nach der Geschlechtergerechtigkeit, die unter anderem eine gleichwertige Einbindung von Frauen in die Berufswelt der Diakone vorsieht; es ist auch die Koppelung des Berufsbildes mit neuen Fachkompetenzen wie etwa der Sozialarbeit, Pflege oder auch der Religionspädagogik.