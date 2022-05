Seitdem sind die Australier aus dem Wettbewerb kaum mehr wegzudenken – und durften auch schon bescheidene Erfolge feiern. So konnten sie sich schon viermal in den Top Ten platzieren. 2016 schaffte die Sängerin Dami Im mit „Sound of Silence“ sogar Platz 2. In diesem Jahr wird Australien in Turin von Sheldon Riley mit dem Song „Not the Same“ vertreten.