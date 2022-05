Eurovision Song Contest Warum ist Israel beim ESC dabei?

Tatsächlich ist für die Teilnahme am Eurovision Song Contest nicht die geografische Lage entscheidend. Teilnehmen können Länder, die in der Europäische Rundfunkzone liegen und das sind wiederum alle Länder, in denen ein Sender Mitglied der Europäischen Rundfunkunion ist. Eine große Ausnahme gibt es aber: Seit 2015 nimmt auch Australien am ESC Teil.