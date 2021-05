Eurovision Song Contest Rotterdam Hardrock aus Italien gewinnt den ESC 2021

Rotterdam - Mit fettem Hardrock aus Rom gewinnt Italien den Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam. „Zitti e buoni“ heißt der Titel der Band Maneskin, aber „Ruhig und lieb“, so die deutsche Übersetzung, sind hier weder Text noch Musik. Drei Minuten lang gibt es heftigen E-Gitarren-Sound und fettes Schlagwerk zu hören; der ordentlich tätowierte Sänger Damiano David röhrt dazu wütenden Protest gegen alles, was einengt und verlogen ist in seinem Leben. Heftige Musik, die aber offenbar den Nerv des ESC-Publikums trifft. Letztlich ist es das überragende Votum der TV-Zuschauer in den insgesamt 39 Teilnehmerstaaten, das Maneskin an diesem Samstag zum Sieg verhilft: 524 Punkte sind’s zum Schluss.