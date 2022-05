Fünftens: Die deutschen Beiträge taugen nicht für die große ESC-Bühne

Drei Minuten hat man beim Song Contest Zeit, um dem Millionenpublikum irgendwie in Erinnerung zu bleiben. Der Song muss also gut, interessant und eingängig sein – und die Inszenierung eindrucksvoll. Beides ging beim Auftritt von Malik Harris in Turin komplett daneben: Kein Mensch in der Welt kann verstehen, was dieses Wohnzimmer mit den vielen Instrumenten sollte. Unsere Vermutung: Da haben viel zu viele Leute im Hintergrund irgendwas mitzureden und sich wichtig zu machen, wie es halt bei den Öffentlich-Rechtlichen so zugeht.

Fazit: Ruft bitte endlich bei Pro Sieben an!

Fazit: Beim verantwortlichen NDR muss dringend ein neues ESC-Konzept erarbeitet werden. Und weil unsere Hoffnung, dass es personell dort besser wird, begrenzt ist, hilft nur eines: Die Kooperation mit einem wirklich erfahrenen Unterhaltungs-TV-Sender mit jungem Publikum – bitte, lieber NDR, ruf bei Pro Sieben an!