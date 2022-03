Eurovision Song Contest ESC-Vorentscheid im Zeichen der Ukraine-Hilfe

Barbara Schöneberger wird dann von Berlin aus die sechs deutschen ESC-Kandidaten vorstellen, aus denen das Publikum und eine Fachjury am Ende der Show den Kandidaten für das ESC-Finale am 14. Mai in Turin auswählen kann. Die ARD will so auch zeigen, dass der ESC „wie kein anderes Event für die Verbundenheit der Länder Europas und für ein friedliches Miteinander“ stehe. Schöneberger wird in der Sendung auch Jamala begrüßen; die ukrainische Sängerin gewann 2016 den ESC in Stockholm.