Eurovision Song Contest Der ESC-Frühling beginnt in Rotterdam

Insgesamt drei Shows gibt es von Montag an in der ESC-Woche zu erleben. Da sind die beiden Halbfinals am Dienstag und Donnerstag mit insgesamt 33 Auftritten. Jeweils zehn qualifizieren sich für das Finale am Samstag und werden dort um die „Big Five“ ergänzt, also die Teilnehmer der Eurovision-Hauptfinanziers Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien sowie um den Gastgeber Niederlande. Macht zusammen 39 ESC-Kandidaten im Jahr 2021.

Von 40 Kandidaten wurde einer disqualifiziert

Eigentlich hätten es sogar 40 sein können – doch der Beitrag aus Weißrussland wurde von der EBU Ende März disqualifiziert. Der Titel „Ya naucha tebya“ der Gruppe Galasy ZMesta, ausgewählt vom staatsnahen weißrussischen Fernsehen, entpuppte sich beim genaueren Hinhören als Schmährede auf die mutigen und furchtlosen Demonstranten vom vergangenen Herbst gegen den Staatspräsidenten Lukaschenko. Beim ESC ist zum Glück Politik in den Songtexten verboten.

Für Deutschland tritt der Hamburger Sänger Jendrik an, der seinen Song „I don’t feel Hate“ selbst komponiert und getextet hat. Der federführende NDR hat den 26-Jährigen in einem mehrmonatigen Castingprozess ausgewählt – allerdings ohne Zuschauerbeteiligung, so dass es nach Jendriks Präsentation prompt zum üblichen Netzzank um die Qualität des Beitrags kam. Nun gut, der schnelle, temporeiche Feel-Good-Song mag beim bloßen Hören vielleicht etwas dahinplätschern – überzeugen kann Jendrik trotzdem, wenn er live auf der Bühne steht. Und überhaupt kann es für Deutschland ja nur besser werden als beim letzten ESC 2019 in Tel Aviv – da belegte man mal wieder mal nur den vorletzten Platz.

Ist für Deutschland diesmal mehr drin?

Beim ESC hängt fast alles von der Bühnenperformance ab. Viele Titel, die als Video im Youtube-Kanal begeistern, schmieren oft in der Show ab, weil es den Künstlern live dann doch stark am musikalischen Können fehlt oder sie über keine Ausstrahlung verfügen. Ein ESC-Beitrag darf nur drei Minuten lang sein – diese drei Minuten zu nutzen, um ein Millionenpublikum spontan zu überzeugen und so möglichst viele 12-Punkte-Wertungen aus verschiedensten Ländern zu bekommen, das ist das einzige Erfolgsrezept für einen Grand-Prix-Sieg. Das macht den ESC so spannend und faszinierend – und der Spaß über allerlei spektakuläre Geschmacksverirrungen mancher Acts kommt als Sahnehäubchen noch dazu.

Und überhaupt wird es einfach wieder höchste Zeit für Partys, Pop, grenzenloses Vergnügen, eben den ganzen Spaß und das große ESC-Gefühl. Open up!

Der Eurovision Song Contest

Geschichte: Der ESC findet jährlich seit 1956 statt, anfangs hieß er noch Grand Prix de la Chanson d’Eurovision. Er wird von jenem Land ausgetragen, das den letzten ESC gewonnen hat. Beim bisher letzten ESC 2019 in Tel Aviv gewann der Holländer Duncan Laurence mit der Popballade „Arcade“. Deswegen findet die 65. ESC-Ausgabe nun in Rotterdam statt.

Shows: Das erste Halbfinale am Dienstag, 18. Mai, überträgt das Erste ab 21 Uhr auf seinem Spartenkanal One; ebenso das zweite Halbfinale am Donnerstag, 20. Mai. Am Samstag, dem 22. Mai, beginnt die ESC-Nacht wie immer um 20.15 Uhr und bietet zusätzlich zur Show aus Rotterdam das traditionelle Vorprogramm aus Hamburg und eine Nachlese.

Moderator: Auch in diesem Jahr moderiert das NDR-Urgestein Peter Urban die Finalshow für die deutschen Zuschauer. Allerdings wird er pandemiebedingt nicht in Rotterdam im Studio sitzen, sondern in Hamburg.