Eurovision Song Contest 2022 Ukraine punktet beim ESC, Russland vermisst niemand

Ein Song als Zeichen „für unseren ukrainischen Geist“

Dass Russland in diesem Jahr von der Teilnahme ausgeschlossen wird, beschloss der Veranstalter, die Europäische Rundfunkunion (EBU), bereits wenige Stunden nach dem russischen Überfall auf sein Nachbarland am 24. Februar. Dass andererseits die Ukraine überhaupt noch in der Lage sein würde, beim ESC im Mai dabeizusein, war damals nur eine vage Hoffnung. Doch es wird wahr: das Kalush Orchestra, eine sehr bunte Kiewer Rap-Folk-Truppe, probt seit Tagen in der 18 500 Zuschauer fassenden Palaolimpico-Halle im norditalienischen Turin. Einen moralischen Widerspruch zum Kriegsgeschehen in ihrer Heimat sieht der Bandchef Oleh Psjuk in ihrem Auftritt nicht: „Wir wollen, dass die Menschen darauf achten, wie original und einzigartig unsere Musik und unser Auftreten sind und wie das unseren ukrainischen Geist widerspiegelt.“