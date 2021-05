Eurovision Song Contest 2021 Beim ESC gewinnt Island selbst in Quarantäne

Rotterdam - Man kann beim Eurovision Song Contest auch vom Hotelzimmer aus Erfolg haben: Zu den zehn Gewinnern des zweiten ESC-Halbfinales am Donnerstagabend in der Ahoj-Arena in Rotterdam zählt auch die Formation Dadi & Gagnamagnid aus Island. Weil einer der Musiker am Mittwoch positiv auf Corona-Antikörper getestet worden ist, darf die Truppe nicht mehr live auf die Bühne, sondern muss fortan vom Quartier aus und in Quarantäne den weiteren Wettbewerb beobachten. Sie blieben aber trotzdem im Rennen – anstelle einer Live-Performance spielte das niederländische Fernsehen unter der Startnummer 8 die Aufnahme ihrer Generalprobe ein. So kompliziert kann es zugehen, wenn trotz Pandemie die Eurovision alles tut, um mit ihrem großen Pop-Wettbewerb der Welt ein Signal des Aufbruchs zu schenken: Open up!