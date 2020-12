Europaweite Untersuchung Pandemie gegen Demokratie

In Polen und Ungarn werde jedoch klar, dass einige dieser Maßnahmen gezielt genutzt wurden, um den Rechtsstaat und europäische Werte zu untergraben. „Wo es dreiste und offensichtliche Verstöße gegen europäische Gesetze gab, müssen diese geahndet werden“, fordert Reintke. Bisher konzentrierten sich EU-Vertragsverletzungsverfahren hauptsächlich auf die Justiz. Die Kommission solle verstärkt die Trennung von Legislative und Exekutive in den Blick nehmen. „Die Gewaltenteilung ist ein nicht verhandelbarer Teil eines europäischen Rechtsstaats. Parlamente sind die Herzkammern unserer Demokratie.“

Außer dem Datenschutz haben die beiden Jura-Professoren drei weitere Bereiche in den Blick genommen: die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, die Bewegungsfreiheit der Bürger sowie das Asylsystem. Ihr Fazit ist, dass in vielen Mitgliedstaaten die Rechte der Parlamente auf bedenkliche Weise übergangen und zeitweise ausgesetzt wurden. Regierungen hätten mit Notfalldekreten gearbeitet, wodurch es in einigen Staaten zu einer ernsthaften Bedrohung für die Gewaltenteilung gekommen sei.

Im Bericht werden die „üblichen Verdächtigen“ genannt

Immer wieder werden in dem Bericht die „üblichen Verdächtigen“ unter den Mitgliedstaaten genannt, gegen die bereits Rechtsstaatsverfahren der EU laufen: So bemängeln die Forscher, dass etwa in Ungarn die Gerichte, die für die Überprüfung der angeordneten Notmaßnahmen zuständig gewesen wären, vom Staat noch vor den Schulen geschlossen worden seien. Das einzige Gericht, das noch arbeitsfähig war, sei der Verfassungsgerichtshof des Landes gewesen. Und der war nicht zuständig. In vielen Ländern, wie etwa auch in Belgien, wurde in der ersten Welle von Covid-Erkrankungen die Bewegungsfreiheit der Menschen drastisch eingeschränkt.

Ungarn ging aber noch einen Schritt weiter und erließ Extramaßnahmen für die Alten: „Die Regierung fordert Menschen, die das 70. Lebensjahr erreicht haben auf, ihre Wohnungen nicht mehr zu verlassen“, lautete während des Ausnahmezustandes ein Dekret in Ungarn. „Im eigenen sowie im Interesse ihrer Familien“ wurden über 65-jährige Bewohner in Ungarn ebenfalls per Regierungsdekret aufgefordert, Geschäfte, Märkte und Apotheken nur noch von neun bis 12 Uhr morgens zu besuchen.