Europas Rekordmeister Warum die Rangers viel besser sind als die Bayern

Schon an diesem Dienstag kann es in Deutschland mal wieder heißen: der FC Bayern ist deutscher Meister. Zum x-ten Male wäre das dann so, die Münchner Titelsammlung muss ja wohl bald aus allen Nähten platzen. Langweiliger geht’s nur noch in Schottland zu. Freunde der Abwechslung sind jedenfalls längst genervt von den in Dauerschleife errungenen Bayern-Titeln. Wenn die Münchner an diesem Dienstag bei Werder Bremen (20.30 Uhr) gewinnen, dann stehen sie bereits am 32. Spieltag als Meister fest. Keiner kann sie mehr einholen. Zyniker mögen nun zurufen: „Liebe Bayern, die deutsche Meisterschaft habt ihr aber schon mal früher eingetütet!“ Es wird sie aber nicht ärgern. Und es schmälert auch nicht die Leistung, für die sich die Münchner auch in diesem Jahr wieder eine hohe Anerkennung verdient haben.