Europarat in der Kritik Empörung über eine Pro-Kopftuch-Kampagne

Brüssel - Nicht immer entspringt einem guten Willen auch ein gutes Werk. So wähnte sich der Europarat als sogenannter Hüter der Menschenrechte auf dem richtigen Weg, als er eine Online-Kampagne gegen die Diskriminierung von Kopftuchträgerinnen ins Leben rief. Zu sehen war etwa die Fotomontage einer lächelnden jungen Frau, die auf einem Bild ein rosa Kopftuch zum weiten Umhang trägt und auf einem Foto daneben rote Locken und eine Latzhose. „Beauty is in diversity as freedom is in hijab“, lautete die Überschrift auf Englisch - etwa „Schönheit liegt in der Diversität, wie die Freiheit im Hidschab“.